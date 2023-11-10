Antalyaspor, Ankara deplasmanında rahat kazandı!
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Antalyaspor, Eryaman Stadyumu'ndaki maçı 4-0 kazandı.
Karşılaşmada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Sam Larsson, 29. dakikada Sagiv Jehezkel, 70. dakikada Adam Buksa ve 85. dakikada Britt Assombalonga attı.
Antalyaspor, bu sonucun ardından 18 puana yükseldi. Ankaragücü, 13 puanda kaldı.
Antalyaspor, milli aradan sonra sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ankaragücü, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
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