Antalyaspor Başkanı Çetin: Yerli ve yabancı olmak üzere geniş bir listemiz var
Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, geniş bir listeleri olduğunu ve yeni hoca çalışmalarının başladığını söyledi.
Süper Lig’de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, geniş bir listeleri olduğunu ve yeni hoca çalışmalarının başladığını kaydetti.
Ersun Yanal ile gece saatlerinde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile yollarımızı karşılıklı anlaşmayla sonlandırdık. Kendisine ve ekibine bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şu saat itibarıyla yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. Antalyasporumuz için en iyisi ve en uygununu inşallah takımımızın başına getireceğiz” dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı