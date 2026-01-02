Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi!

Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi!

2.01.2026 17:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi!

Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Sami Uğurlu. Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. "

2021-22 sezonunda Kasımapaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'da görev aldı. 2023-2024 sezonunda tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen teknik adam, 2024-25 sezonunda ise Alanyaspor'u çalıştırdı.

VOLKAN DEMİREL OLMADI

Öte yandan Antalyaspor'un teknik direktör arayışı sürecinde Volkan Demirel ile anlaşmaya oldukça yaklaştığı, ancak yapılan görüşmelerin son aşamada sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine yönetim, tercihini Sami Uğurlu'dan yana kullandı.

İlgili Konular: #antalyaspor #Teknik Direktör #Sami Uğurlu

İlgili Haberler

Anlaşma sağlandığı iddia edilmişti... Antalyaspor'dan Volkan Demirel açıklaması!
Anlaşma sağlandığı iddia edilmişti... Antalyaspor'dan Volkan Demirel açıklaması! Emre Belözoğlu'nun ardından Erol Bulut'la da yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Kırmızı beyazlı kulübün Volkan Demirel ile anlaşma sağladığı iddiaları üzerine yönetimden flaş bir açıklama geldi.
Antalyaspor'da Tomas Cvancara krizi: Sözleşmesini feshedip şehri terk etti
Antalyaspor'da Tomas Cvancara krizi: Sözleşmesini feshedip şehri terk etti Antalyaspor'dan maaşını alamadığı ileri sürülen Tomas Cvancara, kırmızı beyazlı kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin bulunduğu Mönchengladbach'a geri döndü.
Antalyaspor'da ayrılık kararı resmen açıklandı!
Antalyaspor'da ayrılık kararı resmen açıklandı! Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.