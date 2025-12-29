Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor'da Tomas Cvancara krizi: Sözleşmesini feshedip şehri terk etti

Antalyaspor'da Tomas Cvancara krizi: Sözleşmesini feshedip şehri terk etti

29.12.2025 11:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Antalyaspor'da Tomas Cvancara krizi: Sözleşmesini feshedip şehri terk etti

Antalyaspor'dan maaşını alamadığı ileri sürülen Tomas Cvancara, kırmızı beyazlı kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin bulunduğu Mönchengladbach'a geri döndü.

Antalyaspor'un sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tomas Cvancara, kırmızı beyazlı kulüple yollarını ayırdı.

ANTALYASPOR'A DAVA AÇACAK

Çek santraforun 3.5 aydır maaşını alamadığı ve bu nedenle sözleşmesini feshederek Mönchengladbach'a döndüğü ileri sürüldü. Cvancara'nın geçmişe dönük maaşını talep etmek için Antalyaspor'a dava açtığı iddia edildi.

Bu arada Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Alman basınından Kicker'a yaptığı açıklamada Cvancara'nın 2 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı hazırlıkları için kulübe döneceğini doğruladı.

İLGİNÇ TESADÜF

Haberde, 25 yaşındaki futbolcunun Alman takımının Belek'te yapacağı kamp için Antalya'ya dönecek olmasının ise ilginç bir tesadüf olduğu vurgulandı.

Tomas Cvancara, Antalyaspor'da 13 maça çıktı ve sahada kaldığı 706 dakikada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #antalyaspor #borussia mönchengladbach #Tomas Cvancara

İlgili Haberler

Anlaşma sağlandığı iddia edilmişti... Antalyaspor'dan Volkan Demirel açıklaması!
Anlaşma sağlandığı iddia edilmişti... Antalyaspor'dan Volkan Demirel açıklaması! Emre Belözoğlu'nun ardından Erol Bulut'la da yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Kırmızı beyazlı kulübün Volkan Demirel ile anlaşma sağladığı iddiaları üzerine yönetimden flaş bir açıklama geldi.
Eski hakemler, Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Farklı bir skorda çok tartışılabilecek bir pozisyondu'
Eski hakemler, Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Farklı bir skorda çok tartışılabilecek bir pozisyondu' Eski hakemler, Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki pozisyonları değerlendirdi.
Antalyaspor'da ayrılık kararı resmen açıklandı!
Antalyaspor'da ayrılık kararı resmen açıklandı! Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.