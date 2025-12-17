Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor'da ayrılık kararı resmen açıklandı!

17.12.2025 17:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan ve Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet eden Akdeniz ekibi, Erol Bulut ile de yollarını ayırdı.

Antalyaspor'un açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

BURAK YILMAZ'DAN YANIT

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'in, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptığı ancak Yılmaz'ın, "Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" diyerek teklifi reddettiği aktarıldı.

