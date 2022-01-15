Antalyaspor - Fenerbahçe maçı için Rıdvan Dilmen ateş püskürdü

15 Ocak 2022 Cumartesi, 20:38

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hiçbir pozisyon üretemeyen ve şut dahi çekemeyen sarı-lacivertlileri, Rıdvan Dilmen "Yüzde Yüz Futbol" programında değerlendirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı için Rıdvan Dilmen, çok sert açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Fenerbahçe'nin topla oynama oranı %67 değil %97 olsa ne olur. O ona, o ona böyle maç bitmez. Fenerbahçeli futbolcular, oynadıkları formanın ne kadar değerli olduğunu anlamış değiller. Maçı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmedi. Ben çok şey kaybettim Bana ızdırap gibiydi. Uykum da geldi" ifadelerini kullandı.











