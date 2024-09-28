Antalyaspor maçı öncesi Mourinho'dan Kostic kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Filip Kostic'e Antalyaspor karşısında ikinci yarıda forma vermeyi planladığı iddia edildi.

Antalyaspor maçı öncesi Mourinho'dan Kostic kararı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 11:48

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in ne zaman oynayacağı belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, idman eksiği nedeniyle şu ana kadar süre bulamayan, UEFA listesinde yer almadığı için Union maçını da kaçıran Sırp oyuncu, pazar günkü Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki sol kanada ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.


Etiketler: #Filip Kostic #jose mourinho #fenerbahçe

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