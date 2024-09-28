Antalyaspor maçı öncesi Mourinho'dan Kostic kararı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Filip Kostic'e Antalyaspor karşısında ikinci yarıda forma vermeyi planladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in ne zaman oynayacağı belli oldu.
Sabah'ın haberine göre, idman eksiği nedeniyle şu ana kadar süre bulamayan, UEFA listesinde yer almadığı için Union maçını da kaçıran Sırp oyuncu, pazar günkü Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki sol kanada ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Etiketler: #Filip Kostic #jose mourinho #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Hollandalı eski futbolcudan Oosterwolde'ye övgü!
- Benfica'nın konuğu Gil Vicente
- Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
- Bayern Münih'in konuğu Bayer Leverkusen
- Juventus, Genoa deplasmanında!
- Inter, Udinese deplasmanında!
- Barcelona, Osasuna deplasmanında!
- Antalyaspor maçı öncesi Mourinho'dan Kostic kararı
- Liverpool, Wolverhampton deplasmanında!
- Brighton, Chelsea deplasmanında
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrailli şirket ve Azerbaycan arasında flaş anlaşma!
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Namaz kılanların sayısında dikkat çeken değişim...
- Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- 'Herkes bilsin, ateşle oynamaktır'
- Başkent'in orta yeri... Öğrenciyi bu hale getirdiler!
- 30 dakikalık işlemle 17 yıllık hastalığından kurtuldu
- İDO feribotunda kan donduran olay
- Sahte diploma furyası