Antalyaspor maçı öncesi Mourinho'dan Kostic kararı

Yayınlanma: 28.09.2024 - 11:48

Güncelleme: 28.09.2024 - 11:48

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in ne zaman oynayacağı belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, idman eksiği nedeniyle şu ana kadar süre bulamayan, UEFA listesinde yer almadığı için Union maçını da kaçıran Sırp oyuncu, pazar günkü Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki sol kanada ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.