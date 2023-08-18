Antalyaspor, puanı son dakikalarda kurtardı!
Antalyaspor, sahasında oynadığı maçta 87'de bulduğu golle Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.
Konyaspor, 60. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 87'de Güray Vural ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde ilk puanını aldı. Konyaspor, iki puana yükseldi.
Antalyaspor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
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