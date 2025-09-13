Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor, Samsunspor deplasmanında galip!

Antalyaspor, Samsunspor deplasmanında galip!

13.09.2025 19:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Antalyaspor, Samsunspor deplasmanında galip!

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1 kazanmayı başardı.

Antalyaspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya kaydetti.

Samsunspor'un tek golü ise 51. dakikada Carlo Holse'den geldi.

2 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından yeniden galibiyetle tanıştı ve maç fazlasıyla 9 puan ile 3. sırada yer aldı.

Samsunspor ise 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı ve maç eksiğiyle 7 puan ile 7. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

6. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Storm'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İlgili Konular: #antalyaspor #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Antalyaspor, Samet Karakoç'u kadrosuna kattı
Antalyaspor, Samet Karakoç'u kadrosuna kattı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, sol bek Samet Karakoç'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Bodrum FK'ye kiraladı
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Bodrum FK'ye kiraladı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, defans oyuncusu Mert Yılmaz'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ye kiralandığını açıkladı.
Antalyaspor, Bachir Gueye'yi kadrosuna kattı
Antalyaspor, Bachir Gueye'yi kadrosuna kattı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli oyuncu Bachir Gueye'yi renklerine bağladığını açıkladı.