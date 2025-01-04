Antalyaspor'da istifa yanıtı!
Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada istifa düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını, istifa etmeyi düşünmediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, son haftalardaki iyi sonuçları sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.
Aurelio, ilk yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ve 3-0 geriye düştüklerini belirtti.
İkinci yarıya farklı oyunla başladıklarını ve golü bulmalarına rağmen devamını getiremediklerini dile getiren Aurelio, "Hepimiz çok üzgünüz, soyunma odasında oyuncular, teknik ekip mağlubiyetini acısını yaşıyoruz. Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz. Hafta içi Kocaelispor ile kupa maçımız var. Akabinde de gelecek hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.
Aurelio, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Alex hocamız böyle bir şey düşünmüyor. Görevimizin başındayız." diye yanıtladı.
Spor Haberleri
- Hull City'den muhteşem geri dönüş!
- Kadın basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe!
- Antalyaspor'da istifa yanıtı!
- Samsun'da ilk gol geldi!
- Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü!
- Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e geçit vermedi!
- Fenerbahçeli futbolcunun eşine şoke eden saldırı!
- Rizespor'dan Beşiktaş maçı açıklaması!
- Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanında güle oynaya kazandı!
- RAMS Park dördüncü gol VAR'dan döndü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- İstanbul’da ‘Tosun Paşa’ davası
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- Trump’a üçüncü mesaj
- İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelecek mi?
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- Nez'e Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif
- Tuğçe Tayfur: 'Ayırdınız beni babamdan'