Antep'te kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Gaziantep FK bu gole 68. dakikada Lazar Markovic ile karşılık verdi.
Gaziantep FK'da Ertuğrul Ersoy, 78. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 18, Gaziantep FK 12 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, bu kez Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
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