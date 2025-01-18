Antetokounmpo'dan üst üste 12. double-double
Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 130-112 yendiği maçta, Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 13 ribaunt üreterek üst üste 12. double-double'ını yaptı ve takımının galibiyetine katkı sağladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 130-112 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Doğu Konferansı'nda Bucks, konuk ettiği Raptors'ı 18 sayı farkla yendi.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 13 ribaunt üreterek üst üste 12. double-double'ını yaptı. Damian Lillard ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.
Raptors'ta RJ Barrett'ın 21 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
REAVES'TEN 38 SAYIYLA KARİYER REKORU
Los Angeles Lakers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 102-101 yenmeyi başardı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Lakers'ta Austin Reaves, 38 sayıyla kariyer rekoruna imza atarken, LeBron James ise 29 sayı üretti.
Nets'te D'Angelo Russell, 19 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
NBA'de 9 maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
Boston Celtics-Orlando Magic: 121-94
New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 99-116
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 123-125
Miami Heat-Denver Nuggets: 113-133
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 130-112
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 136-123
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 106-98
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 112-140
Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 102-101
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