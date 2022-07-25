Antoine Kombouare: 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:47

Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed için, Fransız ekibinden açıklama geldi.

Lorient ile oynanan hazırlık maçında Mısırlı futbolcuya şans veren Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Mostafa Mohamed'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kombouare, "Mostafa Mohamed, aramıza birkaç gün önce katıldı. Uyum sağlayacağına inanıyorum. Sadece zamana ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Teknik ekibin, oyuncularla yakından ilgilendiğini söyleyen 58 yaşındaki teknik adam, "Zamanla Mostafa Mohamed de fit duruma gelecektir" dedi.

Nantes, 24 yaşındaki futbolcuyu 250 bin euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattı. Mohammed'in satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro