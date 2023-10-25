Anton Neryalkov: 'Onlar harika futbolcular'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 20:09

Güncelleme: 25.10.2023 - 20:09

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan takım kaptanı Anton Neryalkov, Fenerbahçe'nin ve sarı-lacivertli takımın taraftarının çok iyi olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Ludogorets'in Nordsjaelland'a 7-1 kaybetmesinin yanıltıcı olacağı sözleri hakkında konuşan Nedyalkov, "Bence de 7-1'lik bir takım değiliz. Bundan sonra eski maçlara değil önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahaya çıkıp eğlenmek, futbol oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçına buna göre hazırlandık." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN ÖN HATTI ÇOK İYİ"

Fenerbahçe'nin hücum hattı hakkında da konuşan Ludogorets'in savunma oyuncusu Nedyalkov, "Muhteşem, harika futbolcular. İnşallah onlar karşısında elimizden geleni yapıp onları zora sokabiliriz." açıklamasını yaptı.

Uzun süren sakatlığının ardından ilk kez hafta sonunda oynanan lig müsabakasında Arda Kardzhali karşısında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yüzde 90 olarak hazır olduğunu belirtti.

Anton Nedyalkov, basın toplantısını takip eden Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Nikolay Penchev hakkında konuşarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki bu bizim için çok önemli. Bu kadar çok kişinin burada olması bizim için ekstra motivasyon kaynağı. Biz de elimizden geleni yapmak için çaba sarf edeceğiz."