Antonio Rüdiger'e özel maske
Real Madrid'de, Shakhtar Donetsk maçında kafa travması yaşayan Antonio Rüdiger'in özel bir maske ile Barcelona maçında oynayabileceği belirtildi.
Real Madrid'in, Shakhtar Donetsk ile oynadığı maçta kafa travması yaşayan Antonio Rüdiger, buna rağmen El Clasico'da Barcelona'ya karşı forma giyebilir.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Alman savunma oyuncusuna yapılan tetkiklerde herhangi bir kemik hasarı saptanmadı. Real Madrid'in, bu gelişme sonrası Rüdiger'in pazar günkü Barcelona maçında maske ile sahada olması seçeneği üzerinde durduğu kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcunun, maske ile oynamasının ilk olmayacağı, daha önce Chelsea döneminde de benzer bir şekilde oynadığı aktarıldı.
Alman futbolcunun, Shakhtar Donetsk maçı sonrası yaptığı paylaşımı:
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