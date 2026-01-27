İspanya’nın saygın spor kaynaklarından MD (Mundo Deportivo), Beşiktaş'ın Antoniu Roca'yı transfer etmeye çok yakın olduğunu iddia etti. Peki, Antoniu Roca kimdir? Antoniu Roca kaç yaşında, nereli? Antoniu Roca Beşiktaş'a mı geliyor?

ANTONIU ROCA KİMDİR?

Antoniu Roca Vives, 5 Eylül 2002 yılında dünyaya geldi. RCD Espanyol'da kanat oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcudur.

ANTONIU ROCA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Roca, CF Badalona, ​​UDA Gramenet ve AE Martorell'i temsil ettikten sonra 2012 yılında FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2016'da La Masia'dan ayrılan Roca, Jabac Teressa takımına transfer oldu. 7 Kasım 2023'te Roca, Espanyol ile olan bağını 2026'ya kadar uzattı ve bir yıl daha uzatma opsiyonu da ekledi.