Antony, Real Betis'e veda etti

Sezonun devre arasında Manchester United'dan İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'e kiralanan Antony, İspanyol ekibinden ayrıldığını açıkladı.

"FUTBOL OYNAMA SEVİNCİMİ GERİ KAZANDIRDINIZ"

Yaptığı veda paylaşımında Real Betis'i teşekkürlerini sunan Brezilyalı futbolcu, "Bana sanki aileden biriymişim gibi kapıları açtığınız ve bana futbol oynama sevincini geri verdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

REAL BETIS'TE NE YAPTI?

Real Betis'te 26 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 9 gol ve 5 asistlik performansı ile takımının yükselişinde önemli bir etken oldu.