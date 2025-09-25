Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antony Real Betis'i sırtladı: Nottingham Forest'a dur dedi!

25.09.2025 09:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Real Betis, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Real Betis ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Real Betis, 15. dakikada Antony'nin asisti ve Cedric Bakambu'nun golüyle öne geçti.

Nottingham'ı öne geçiren golleri 18. ve 23. dakikalarda Igor Jesus attı.

AMRABAT FORMA GİYDİ

Betis, Antony'nin 85. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, mücadelede 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte iki ekip Avrupa Ligi'ne 1'er puanla başladı.

Nottingham, gelecek maç haftasında Midjtylland ile evinde karşılaşacak. Betis ise Ludogorets deplasmanına gidecek.

