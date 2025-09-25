Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Yeni nesil skandal izledik'

Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe'de hoca savunmada isimler belli ama rol paylaşımından kimsenin haberi yok. İnanılır gibi değil ama 7 kişi arasından Beljo tıngır mıngır topa dokundu ve golü attı. Oyun kurma görevi kimde o da belli değil. Semedo ön liberoda ızdırap çekerek oynadı. Asensio darmadağınık Szymanski inanılmaz top kayıpları yaptı. Yaptığı en iyi iş olan savunmadan seken sahipsiz topa nefis vurdu ve geriye dönüşü erken sağladı. Fenerbahçe'nin savunma arkasına uzun top atmaktan başka hücum planı yok. Dinamo Zagreb asla Fenerbahçe'nin ayarında oyuncu grubuna sahip bir takım değil ama galip gelmeyi bildiler. Bir Hoxha'yı durdurmadılar. Almanya da kursu birincilikle bitirdi dediler gelen kurs birincisi Tedesco da giden special one da bence Fenerbahçe'nin asıl rakipleri. Yazık oluyor Fenerbahçe'ye..." (FotoMaç)

"YEN İ NESİL SKANDAL İZLEDİK"

Gürcan Bilgiç: "Sahaya çıkardığı 11'i açıklarken "Son iki maçı görmediniz mi?" dedi Tedesco. Yeni nesil denilen teknik adamın, çıkardığı faturaya bakın. "Fred ile İsmail yapamadı, koşmadı, yetersizdi. Ben de bu seçimi yaptım" diyor. Ve bu konuşma, oyunu duygularıyla izleyenler için "helal olsun" ekosunu getiriyor. Ama öyle değil. Bunları sonuçtan bağımsız yazıyorum. Çünkü yenilen üç golün de bu seçimlerle ilgisi yok. Tamamen oyuncu "kalitesi" ile ilgili o goller. Hoca ile alakası yok. Dolayısıyla topu ayağına alanın bir fikri de yoktu. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında. Taktik maktik yok, bam bam bam. Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük." (Sabah)

"TEDESCO HARAK İRİ YAPTI"

Ömer Üründül: "Havasından mı suyundan mı nedir F.Bahçe'de göreve gelen teknik direktörler çılgınlık yapmaya bayılıyorlar. Tedesco'nun dün gece sahaya sürdüğü ilk 11 kesinlikle akıl işi değil. Zaten ideal kadroyla da çıksan takımda sorunlar var. Hem oyun açısından hem fiziksel olarak. Takım gün geçtikçe kondisyon açısından iyiye gideceğine tam tersi oluyor. Sonuçta son derece vasat bir rakip karşısında sahada hiçbir varlık gösterilemeden 2 farklı yenilgiyle dönüldü. Benim bu yaptığım eleştirilerin belki de medyadaki tüm yazarlar çok benzerini yazacaklar. Bu da Tedesco'nun ne kadar büyük bir harakiri yaptığının göstergesi olacak." (Sabah)

"C İDDİ ŞEKİLDE RİSK ALMAKTIR"

İlker Yağcıoğlu: "Maçın başında hocanın çıkardığı 11'i gördüğümüzde eminim ki benim gibi Türkiye'deki bütün futbolseverler de şaşırmıştır. Çünkü Tedesco maça resmen orta sahasız başladı desek fazla yanılmış olmayız. Fred ve İsmail'i kenarda tutup Semedo ve Asensio ile orta sahada maça başlamak ciddi şekilde risk almaktır. Ama oyun Fenerbahçe adına çok da kötü gitmedi. Şanssız bir golle geri düştük. Sezonun en çok eleştirilen oyuncularından biri Szymanski ile de beraberliği yakaladık. Rakip Fenerbahçe'den üstün bir takım değildi." (Takvim)

" ÜZER İNE ÖLÜ TOPRA ĞI SERPİLMİŞ BİR TAKIM"

Engin Verel: "Koskoca Fenerbahçe'nin formasını giymenin verdiği bir gurur bir savaşçı ruh arıyor insan. Zagreb karşısında ayaklarınız titrer, panik yaparsanız yakışır mı? Adamlar resmen Fenerbahçe'nin hediye ettiği golle öne geçtiler. İkinci yarıda da ilk yarıdan farklı bir görüntü yoktu. Üzerine ölü toprağı serpilmiş, sanki kazanmak istemeyen bir takım vardı sahada. Golü de erken yediler. Sonra zaman zaman beraberlik için kurulan yalancı bir baskı... Mourinho belli ki kendini kurtarmak için erken kaçmış. Bu görüntü ne Avrupa'da ne de ligde iş yapar 'Bu takım nasıl düzelir' diye sorarsanız. Doğrusu benim de bir fikrim yok." (Akşam)