Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa liginde karşılaşacağı Belçika ekibi Antwerp, öne geçtiği maçtan boynu bükük ayrıldı.

AA
17 Ekim 2021 Pazar, 08:35
Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi
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Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'e 2-1 yenildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Antwerp, ligin 11. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu.

19. dakikada Manuel Benson'un golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, 59. dakikada Zinho Gano ve 66. dakikada Derek Kutesa'nın golleriyle üç puana uzandı.

Bu galibiyetle Zulte Waregem puanını 12'ye çıkarırken, Antwerp 20 puanda kaldı.


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