Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa liginde karşılaşacağı Belçika ekibi Antwerp, öne geçtiği maçtan boynu bükük ayrıldı.
Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'e 2-1 yenildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Antwerp, ligin 11. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu.
19. dakikada Manuel Benson'un golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, 59. dakikada Zinho Gano ve 66. dakikada Derek Kutesa'nın golleriyle üç puana uzandı.
Bu galibiyetle Zulte Waregem puanını 12'ye çıkarırken, Antwerp 20 puanda kaldı.
İlgili Haberler
- Milan, Hellas Verona'yı geriden gelip 3-2 yendi
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: AKP dipte!
- Kağıt işçisini isyan ettiren soru
- İdlib’te TSK’ye saldırı
- Gölge CIA Stratfor’dan çarpıcı seçim analizi
- CHP'li Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu'nun sözlerine art arda sert yanıtlar
- İmamoğlu’ndan Diyarbakır’da 'barış' açıklaması
- Drogba'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı!
- 'Yeliz' benzin kuyruğunu yanlış anladı
- Kılıçdaroğlu'ndan siyasetin gündemine oturan çağrı