Antwerp - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'inde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, deplasmanda Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.
ANTWERP - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ANTWERP - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Porto, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Barcelona'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Antwerp ise kendi sahasında konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenilmişti.
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