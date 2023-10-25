Antwerp - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:39

UEFA Şampiyonlar Ligi'inde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, deplasmanda Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

ANTWERP - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ANTWERP - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Porto, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Barcelona'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Antwerp ise kendi sahasında konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenilmişti.