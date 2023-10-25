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Antwerp - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:39
Antwerp - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'inde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, deplasmanda Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

ANTWERP - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ANTWERP - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Porto, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Barcelona'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Antwerp ise kendi sahasında konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenilmişti.


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