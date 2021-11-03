Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske'den Fenerbahçe sözleri

03 Kasım 2021 Çarşamba, 15:59

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmadan önce açıklamalarda bulundu. Priske, "Eğer Avrupa'da kış aylarında da oynamak istiyorsak, kazanmak için her şeyi yapmak zorundayız. Avrupa Ligi'ndeki performansımıza göre bir puandan daha fazlasını hak edecek bir oyun ortaya koyduk ama o puanları alamadık. Sonuç olarak artık kazanmamız gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe'nin son haftalarda iyi sonuçlar almadığını söyleyen Priske, "Son haftalarda iyi değiller. Birkaç sakatlık da yaşadılar. Agresif oynayıp, Fenerbahçe'ye karşı sorun çıkartmaya çalışacağız. Etkili olmamız gerekiyor çünkü Avrupa'da çok fazla pozisyon elde edemiyorsunuz." şeklinde konuştu.

Maçın seyircisiz oynanmasına da değinen Danimarkalı teknik direktör, "Takım olarak kendi içimizde odaklanmamız gerekecek. Taraftarsız oynamak bir bahane olmamalı. Salgın döneminde de hep boş stadyumlarda oynadık" açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Antwerp'in hocası, "Gerçekten iyi futbol oynadığımızı gösterdiğimiz maçlar olduğunu düşünüyorum. Standart ve Charleroi maçları gibi, bunun dışında Fenerbahçe'ye karşı da iyi bir oyun ortaya koyduk. Arada bir herkesin kötü günü olabiliyor" dedi.



