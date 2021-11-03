Son dakika... İstanbul Emniyeti'nden Fenerbahçe forması özrü

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:40

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın dün akşam İstanbul Havalimanı'na getirildi. Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe formasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın adlı şahıs, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmiştir. Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır. Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır. Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz." ifadelerine yer verildi.

Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih AYDIN adlı şahsın ülkemize getirilişi sonrasında bazı medya organlarında yer alan haberlere yönelik basın açıklaması https://t.co/uOreEf8Xtz — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) November 3, 2021

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi.

Havalimanına sivil kıyafetle iniş yapan Aydın'ın, çıkışta üzerine Fenerbahçe forması giyerek basının önüne çıkması, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmişti.

Bunun ardından Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yayımlayarak, "Kabul edilemez görüntü karşısında gereken adımların atılmasını bekliyoruz" demişti.