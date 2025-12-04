Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği toplantıda 2025-2026 sezonuna ait transfer ve tescil dönemlerini resmen duyurdu. Bu dönemde yapılan transferler, şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattındaki dengeleri doğrudan etkileyebiliyor. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2026 Ara transfer dönemi tarihleri

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 30 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat'ta sona erecek.