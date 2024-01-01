Arabistan'da Karim Benzema şoku: Maçtan saatler önce kayboldu
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Benzema ülkeyi terketti. Son antrenmanlarda yer almayan Benzema kayıplara karıştı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, oyuncusu Karim Benzema'ya ulaşamıyor.
36 yaşındaki yıldız, lig maçından birkaç saat önce ortadan kaybolurken, son iki antrenmanda da yer almadı.
KAYIPLARA KARIŞTI
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'den Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Fransız golcü Karim Benzema ülkeyi terk etti.
Al-Riyadiya'ya göre; Benzema Cidde'den ayrıldı ancak sezon ortasında yaptığı seyahatin nedenleri bilinmiyor. Antrenörü Marcelo Gallardo bu durumu açıklamak istemedi. Benzema'nın tavrı ise, kulübün taraftarları ve yerel medya tarafından pek hoş karşılanmadı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk yedi haftasında altı galibiyet bir mağlubiyet alan Al-Ittihad, sonraki 11 maçta sadece iki galibiyet alabildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- 'Dosyaların içeriğini bilseler...'
- Peş peşe üç defa sallandı
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Atatürk'ü Adolf Hitler'le bir tuttu!
- AKP'yi yasa boğan ölüm
- 'Hukuk'u hatırladı, o sözlerini yuttu!
- 'Alayının karşısında...'
- Deprem uzmanları uyardı