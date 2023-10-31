Karim Benzema attı: Al-Ittihad çeyrek finale yükseldi!
Fransız yıldız Karim Benzema'nın takımı Al-Ittihad, Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Al-Fayha'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Ittihad deplasmanda Al-Fayha'yı 3-0 mağlup etti.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Al-Ittihad aldığı bu galibiyet ile beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 87. dakikalarda Abderrazak Hamdallah, 90+4. dakikada ise Karim Benzema kaydetti.
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