Karim Benzema'nın iki gol attığı maçta Al Ittihad berabere kaldı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:56

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:56

Suudi Arabistan Pro Lig 10. hafta karşılaşmasında Al-Ittihad deplasmanda konuk olduğu Al-Taawoun ile 1-1 berabere kaldı.

Al-Ittihad'ın golünü 22. dakikada Karim Benzema kaydederken Fransız yıldız büyük bir talihsizlik yaşadı ve 26. dakikada kendi kalesine golü atarak Al-Taawoun adına skoru eşitledi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Al-Ittihad bu beraberlikle beraber puanını 20'ye yükseltirken, Al-Taawoun 23 puana ulaştı.

Al-Ittihad bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Hazem'i ağırlarken, Al-Taawoun deplasmanda Khaleej ile karşılaşacak.