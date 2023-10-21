Karim Benzema'nın iki gol attığı maçta Al Ittihad berabere kaldı!
Fransız yıldız Karim Benzema'nın formasını giydiği Al-Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al-Taawon ile 1-1 berabere kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig 10. hafta karşılaşmasında Al-Ittihad deplasmanda konuk olduğu Al-Taawoun ile 1-1 berabere kaldı.
Al-Ittihad'ın golünü 22. dakikada Karim Benzema kaydederken Fransız yıldız büyük bir talihsizlik yaşadı ve 26. dakikada kendi kalesine golü atarak Al-Taawoun adına skoru eşitledi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Al-Ittihad bu beraberlikle beraber puanını 20'ye yükseltirken, Al-Taawoun 23 puana ulaştı.
Al-Ittihad bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Hazem'i ağırlarken, Al-Taawoun deplasmanda Khaleej ile karşılaşacak.
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