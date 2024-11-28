Arat’tan, Siyah-Beyazlı kulübün efsane ismi Samet Aybaba’ya büyük ayıp!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 04:00

Beşiktaş ne zaman ihtiyaç duysa tek kelime etmeden, para konuşmadan gelip görevini en iyi şekilde yapan, FEDA sezonunda sonraki yılların şampiyon takımının temellerini atan, geçen sene kâbus gören Siyah-Beyazlılar için elini taşın altına koyan Aybaba, Arat’tan gelen Whatsapp mesajıyla görevden alındığını öğrendi. Geçen sezon, teknik direktör Fernando Santos dahi özel törenle gönderilirken, Arat, ayrılık kararını söylemek için bile Aybaba’yı aramadı! Hasan Arat’ın mesaj attığı saatlerde ise Aybaba Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Maccabi maçına hazırlanan takımla birlikteydi.

‘İTİBARSIZLAŞTIRDILAR’

Yaşananlar sonrası Aybaba, Cumhuriyet’e çarpıcı bilgiler verdi. İşte Samet Hoca’nın sözleri: “Başkan, görevden alındığımı Whatsapp’tan mesaj atarak bildirdi. Telefon etmedi, aramadı. O sırada Ümraniye’de tesislerdeydim. İkinci başkan Hüseyin Yücel’in de benim ve Friedel’in gönderilmesinden haberi yok. Hem beni hem de Feyyaz Uçar’ı transfer çalışmaları nedeniyle itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptılar! Transfer döneminde tam onaylamadığımız bazı isimler alındı. Alınmasını istediğimiz bazı oyuncular alınmadı. Giovanni van Bronckhorst da başkanı dinliyor. Friedel’in getirilmesi rahatsızlık verdi. Başkana iki kez işlerin iyi gitmediğini bildirdim. Geçen hafta detaylı bir rapor sundum. Ayrıca uzun bir mektup yazdım. Cumartesi basın toplantısı yapıp her şeyi açıklayacağım.”

