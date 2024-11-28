Arat’tan, Siyah-Beyazlı kulübün efsane ismi Samet Aybaba’ya büyük ayıp!
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü, son dönemde de idarecisi Samet Aybaba’ya başkan Hasan Arat’tan büyük ayıp!...
Beşiktaş ne zaman ihtiyaç duysa tek kelime etmeden, para konuşmadan gelip görevini en iyi şekilde yapan, FEDA sezonunda sonraki yılların şampiyon takımının temellerini atan, geçen sene kâbus gören Siyah-Beyazlılar için elini taşın altına koyan Aybaba, Arat’tan gelen Whatsapp mesajıyla görevden alındığını öğrendi. Geçen sezon, teknik direktör Fernando Santos dahi özel törenle gönderilirken, Arat, ayrılık kararını söylemek için bile Aybaba’yı aramadı! Hasan Arat’ın mesaj attığı saatlerde ise Aybaba Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Maccabi maçına hazırlanan takımla birlikteydi.
‘İTİBARSIZLAŞTIRDILAR’
Yaşananlar sonrası Aybaba, Cumhuriyet’e çarpıcı bilgiler verdi. İşte Samet Hoca’nın sözleri: “Başkan, görevden alındığımı Whatsapp’tan mesaj atarak bildirdi. Telefon etmedi, aramadı. O sırada Ümraniye’de tesislerdeydim. İkinci başkan Hüseyin Yücel’in de benim ve Friedel’in gönderilmesinden haberi yok. Hem beni hem de Feyyaz Uçar’ı transfer çalışmaları nedeniyle itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptılar! Transfer döneminde tam onaylamadığımız bazı isimler alındı. Alınmasını istediğimiz bazı oyuncular alınmadı. Giovanni van Bronckhorst da başkanı dinliyor. Friedel’in getirilmesi rahatsızlık verdi. Başkana iki kez işlerin iyi gitmediğini bildirdim. Geçen hafta detaylı bir rapor sundum. Ayrıca uzun bir mektup yazdım. Cumartesi basın toplantısı yapıp her şeyi açıklayacağım.”
Spor Haberleri
- Aston Villa - Juventus maçında gol sesi yok!
- Benfica, Fransa'da geri dönmesini başardı!
- Nuri Şahin'in Dortmund'u Dinamo Zagreb'i rahat geçti!
- PSV'den Shakhtar Donetsk karşısında tarihi geri dönüş!
- Celtic ile Club Brugge yenişemedi!
- Lille, deplasmanda Bologna'yı geçmeyi bildi!
- Liverpool, Real Madrid'i sahadan sildi!
- Serdal Adalı Beşiktaş taraftarına seslendi!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Fikret Orman: Beşiktaş'ta başkan adayı çok
En Çok Okunan Haberler
-
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- Halk TV'ye 'Bahçeli', Arka Sokaklar'a 'tarikat' cezası
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan istifa kararı!