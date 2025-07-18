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Archie Brown'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gerçekten istendiğimi hissettim'

Archie Brown'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gerçekten istendiğimi hissettim'

18.07.2025 10:51:00
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Cumhuriyet/Spor Servisi
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Archie Brown'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gerçekten istendiğimi hissettim'

Fenerbahçe'nin Gent'ten kadrosuna kattığı İngiliz sağ bek Archie Brown, Portimonense galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

 

23 yaşındaki İngiliz sağ bek, sarı-lacivertli kulübü tercih etme sürecine dair samimi ifadeler kullandı.

'FENERBAHÇE BENİ SEVDİ'

 

Brown, Fenerbahçe'nin kendisini ne kadar istediğini ve bu ilginin karar sürecini nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

 

"Fenerbahçe beni sevdi. Ben bunu gördüm ve hissettim. Sevildiğinizi ve istendiğinizi gördüğünüz zaman karar vermek kolaylaşıyor. Farklı opsiyonlar da vardı ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değil. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim."

 

Takıma hızlı bir şekilde adapte olmak için çalıştığını belirten Brown, teknik heyetin ve takım arkadaşlarının desteğinden memnun olduğunu ifade etti.

 

Fenerbahçe, genç oyuncudan hem savunmada hem de hücum katkısı bekliyor. 

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