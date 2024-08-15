Yayınlanma: 15.08.2024 - 20:27

Güncelleme: 15.08.2024 - 20:27

Archie Brown, transfer haberlerini yakından takip eden Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Archie Brown kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Archie Brown kaç yaşında, nereli? Archie Brown'un kariyeri...

ARCHIE BROWN KİMDİR?

Archie Brown, 28 Mayıs 2002 yılında dünyaya geldi. Gent'te defans oyuncusu olarak oynayan İngiliz profesyonel futbolcudur.

Brown, genç bir oyuncuyken İngiltere'nin Derby County takımının altyapısına katıldı ve takıma, onların tek gençler birinci lig şampiyonluğunu kazandırmasına yardımcı oldu.

2021 yılında İsviçre'nin Lausanne-Sport takımıyla sözleşme imzaladı. 28 Kasım 2021'de, Lausanne-Sport için Servette karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle birlikte ilk kez sahaya çıktı.

11 Ağustos 2023'te Brown, Belçika kulübü KAA Gent ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Kendisi, Belçika kulübünde forma giyen dördüncü İngiliz futbolcu oldu.

7 Haziran 2024'te Brown, İngiltere U20 milli takımında ilk kez oynadı ve takımının İsveç'i ŠRC Sesvete Stadyumu'nda 2-1 yendiği maçta yer aldı. Bir sonraki maçta, İrlanda Cumhuriyeti U21 takımıyla oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada uluslararası düzeydeki ilk golünü attı.

İngiltere'de doğup büyüyen Brown, Jamaika kökenlidir ve uluslararası düzeyde bu ülkeyi de temsil edebilir.