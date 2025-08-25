Arda Güler asist yaptı: Real Madrid deplasmanda zorlanmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 00:36:00
Cumhuriyet Spor
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Real Madrid, Real Oviedo'ya konuk oldu.

Municipal Carlos Tartiere Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 3-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe ve 83. dakikada bir kez daha Mbappe kaydetti. 90+3. dakikada ise Vinícius Jr. sahneye çıkarak farkı artırdı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Gonzalo'ya bıraktı.

Bu sonucuna ardından Real Madrid, puanını 6 yaptı. Real Oviedo, 0 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Mallorca'yı konuk edecek. Real Oviedo, Real Sociedad'ı konuk edecek.

