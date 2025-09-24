Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 09:13:00
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Ciudad de Valencia'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazandı.

Real Madrid'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Vinicius Jr, 38. dakikada Franco Mastantuono ve 64 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Levante'nin tek golünü 54. dakikada Etta Eyong kaydetti.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve Mbappe'nin 2. golünün asistini yaptı.

