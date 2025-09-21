Cumhuriyet Gazetesi Logo
Xabi Alonso, Arda Güler konusuna noktayı koydu: 'İyi bir ikili oluşturuyorlar'

21.09.2025 10:04:00
Cumhuriyet Spor
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Jude Bellingham'ın sakatlığının geçmesinin ardından Arda Güler'in ilk 11'deki yerini kaybedeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

LaLiga'nın 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eder Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle zafere ulaşan Real, 5'te 5 yaptı.

Milli oyuncu Arda Güler maça yedek başlarken, 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna girdi.

Jude Bellingham'ın sakatlığının geçmesinin ardından Türk futbolcunun ilk 11'deki yerini kaybedebileceği yorumları yapılıyordu. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, müsabakanın ardından düzenlediği basın toplantısında bu polemiklere de noktayı koydu.

Alonso, 11'e almadığı ve sonradan oyuna soktuğu Arda ve Bellingham'ın oynadığı pozisyonlarla ilgili bir soruya yanıt verdi.

İki futbolcunun da benzer rollerde olduklarını belirten Alonso, buna karşın Arda ve Bellingham'ın birlikte de oynayabileceğini vurguladı. İspanyol teknik adam, Arda Güler'i biraz daha geride oynatabileceğinin sinyallerini verdi ve şunları söyledi:

"İkisi de benzer pozisyonlarda oynayabilir, ancak Kulüpler Dünya Kupası'nda olduğu gibi birlikte de oynayabilirler. Bunu düşünüyorum. Oldukça iyi bir ikili oluşturuyorlar. Arda, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni gibi, Jude Bellingham ile bağlantı kurmak için biraz daha geriye çekilebilir. Jude ise daha önde olabilir."

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Xabi Alonso

