'İntikam' diyerek duyurdular: Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun startını vereceği karşılaşmada bu gece Marsilya'yı konuk edecek. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Xabi Alonso'nun bu maçta da Arda Güler'e ilk 11'de görev verme kararı aldığı iddia edildi.

Marca'da yer alan haberde Arda Güler'in Ancelotti dönemindeki ve şimdiki durumu masaya yatırıldı. Haberde Arda Güler'in hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi'nde bu kez takımın kilit oyuncusu olarak sahaya çıkacağı vurgulandı.

Ancelotti döneminde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş olmasına rağmen İtalyan hoca, milli futbolcuya oldukça az süre vermesi nedeniyle eleştiriliyordu.

'SONUNDA ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSEDİYOR'

Marca'nın haberinde, "Real Madrid'in tartışmasız ilk 11'inde yer alacak. 20 yaşındaki Türk oyuncu, heyecan ve intikamı harmanlayan bir gülümsemeyle rekabete giriyor: Sonunda zamanının geldiğini hissediyor, hep hayalini kurduğu turnuvada lider bir oyuncu gibi hissediyor." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in Marsilya ile oynanacak maça ilk 11'de başlamasının yanı sıra takımın yaratıcı yıldızlarından biri olarak görev alacağının da altı çizildi.

'BERNABEU'DA TARİHİ GECELERE ADINI YAZDIRMAK İSTİYOR'

Arda Güler ile Mbappe arasındaki bağın oldukça güçlendiği ve ikilinin Real Madrid için ölümcül bir silah olduğu aktarıldı.

Son olarak haberde, "Şampiyonlar Ligi artık kapıda ve sınav yaklaşıyor. Arda sadece yetenekli bir çocuk veya yedek bir yıldız olmak istemiyor. Bernabeu'da tarihi gecelere adını yazdırmak istiyor. Şampiyonlar Ligi onun için büyük bir sahne ve önceki sezonların aksine, bu yıl kendini hazır hissediyor." denildi.