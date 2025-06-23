Arda Güler attı, Real Madrid ilk galibiyetini aldı!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya geldi.

ABD'nin Charlotte kentinde bulunan Bank of America Stadyumu'ndaki mücadele eflatun beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelede goller 35. dakikada Bellingham, 43. dakikada Arda Güler ve 70. dakikada Valverde'den geldi. Pachuca'nın tek golünü ise 80. dakikada Montiel kaydetti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz 60. dakikada yerini Modric'e bıraktı.

Öte yandan Madrid'de Asencio 7. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 4 yaptı. Pachuca ise henüz puan alamadı.

Grubun son maçlarında Real Madrid ile Salzburg, Pachuca ile de Al Hilal karşılaşacak.