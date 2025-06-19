Xabi Alonso sonrası bambaşka bir Arda Güler: Yeni görevine çabuk alıştı!

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda karşı karşıya geldiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.

ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda oynanan müsabakaya Arda yedek kulübesinde başlarken, ikinci yarının başında Raul Asencio'nun yerine oyuna girdi.

Carlo Ancelotti döneminde daha çok sağ açıkta görev alan Türk futbolcuyu, Xabi Alonso'nun hangi pozisyonda oynatacağı merak konusuydu. Ve İspanyol teknik adam, Arda Güler'in yeni mevkisiyle ilgili ilk ipuçlarını verdi.





El Desmarque'nin haberine göre; sıcaktan dolayı kendini iyi hissetmeyen stoper Raul Asencio, devre arasında yerini Arda Güler'e bıraktı. 6 numara pozisyonundaki Tchouameni, Asencio'nun yerine stopere geçerken, Federico Valverde de Fransız futbolcunu boşalttığı bölgede görev yapmaya başladı.

Arda ise Uruguaylı futbolcunun yerine orta sahada, 8 numara pozisyonunda görev aldı. Ancelotti döneminde sağ kanattan içeriye doğru hareketlenen ya da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu olarak görev yapan milli futbolcu, Xabi Alonso ile birlikte ise daha merkezi bir alanda, bir iç orta saha oyuncusu olarak konumlandı.

Haberde, Arda Güler'in oyuna girmesinin Real Madrid'e fayda sağladığı vurgulanırken, İspanyol takımının Türk yıldızı ile daha akıcı bir oyun oynamaya başladığı, rakip ceza sahasına daha fazla atak yaptığı ve rakip yarı sahada daha fazla varlık gösterdiğinin altı çizildi.





Arda Güler'in, yıllarca Real Madrid forması giydikten sonra geçen yaz kariyerini noktalayan Toni Kroos'un rolünü üstlendiği belirtilerek, yetenekli oyuncu için "Ceza sahasına daha fazla girdi, hatta uzun mesafeli şutlar bile attı" yorumu yapıldı.

Arda 45 dakika oyunda kaldığı Al Hilal maçında 56 kez topla buluşurken, 39 pasın 32'sini olumlu kullandı ve yüzde 82'lik bir başarılı pas yüzdesi elde etti. 3 şut çeken ve 3 kilit pas atan Arda Güler, 2 ikili mücadeleden galip ayrıldı ve 4 top kazandı.



