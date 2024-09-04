Arda Güler, büyük ödüle aday!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:02

Güncelleme: 04.09.2024 - 20:02

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı.

Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylarr arasında kendisine yer buldu.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona

Alejandro Garnacho - Manchester United

Karim Konate - Salzburg

Kobbie Mainoo - Manchester United

Mathys Tel - Bayern Münih

Lamine Yamal - Barcelona,

Zaire - Emery - Paris Saint-Germain

Joao Neves - Paris Saint-Germain

Savinho - Manchester City

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.