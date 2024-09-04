Arda Güler, büyük ödüle aday!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:02
Arda Güler, büyük ödüle aday!
Abone Ol google-news

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı.

Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylarr arasında kendisine yer buldu.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona

Alejandro Garnacho - Manchester United

Karim Konate - Salzburg

Kobbie Mainoo - Manchester United

Mathys Tel - Bayern Münih

Lamine Yamal - Barcelona,

Zaire - Emery - Paris Saint-Germain

Joao Neves - Paris Saint-Germain

Savinho - Manchester City

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.


real madrid haberleri arda güler haberleri ödül haberleri ballon d'Or haberleri Kopa Trophy haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler