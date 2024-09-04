Arda Güler, büyük ödüle aday!
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı.
Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylarr arasında kendisine yer buldu.
Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;
Pau Cubarsi - Barcelona
Alejandro Garnacho - Manchester United
Karim Konate - Salzburg
Kobbie Mainoo - Manchester United
Mathys Tel - Bayern Münih
Lamine Yamal - Barcelona,
Zaire - Emery - Paris Saint-Germain
Joao Neves - Paris Saint-Germain
Savinho - Manchester City
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI
Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
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