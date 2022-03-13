Arda Güler, Fenerbahçe'de tarihe geçti
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı.
Sarı - lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler'in golüyle 3-2 öne geçti.
17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.
Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.
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