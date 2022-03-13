Arda Güler, Fenerbahçe'de tarihe geçti

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 21:07
Arda Güler, Fenerbahçe'de tarihe geçti
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı.

Sarı - lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler'in golüyle 3-2 öne geçti.

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.




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