Arda Güler, La Liga'da ilk kez 11'de!

Real Madrid'de Arda Güler, Real Sociedad deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 20:19
Arda Güler, La Liga'da ilk kez 11'de!
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Arda Güler'e Carlo Ancelotti'den beklediği müjdeli haber geldi. La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başlayacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başlamış olacak.



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