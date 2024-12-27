Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!
Real Madrid forması giyen milli yıldız arda güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.
Milli futbolcu, Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.
Etiketler: #arda güler #fenerbahçe #jose mourinho #Ali Koç
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