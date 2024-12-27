Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!

Real Madrid forması giyen milli yıldız arda güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 20:47

Real Madrid forması giyen Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.

Milli futbolcu, Başkan Ali  Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.


Etiketler: #arda güler #fenerbahçe #jose mourinho #Ali Koç
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