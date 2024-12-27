Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 20:47

Güncelleme: 27.12.2024 - 20:47

Real Madrid forması giyen Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.

Milli futbolcu, Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.