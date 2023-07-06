Arda Güler'e ilk hoş geldin mesajı Rodrygo'dan

Yayınlanma: 06.07.2023 - 20:21

Güncelleme: 06.07.2023 - 20:21

18 yaşında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak İspanya'da büyük yankı uyandıran Arda Güler'e takım arkadaşlarından ilk 'hoş geldin' mesajı geldi.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Rodrygo, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 57 resmi maçta 19 gol 11 asist yapmıştı.