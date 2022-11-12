Arda Kardeşler, Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor

12 Kasım 2022 Cumartesi, 19:14

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği Giresunspor maçını yöneten Arda Kardeşler son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor.

Sarı-lacivertliler, Kardeşler'in geçen sezon kupada yönettiği maçta Kayserispor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile ligde deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Arda Kardeşler, karşılaşmada Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.

Hakem Kardeşler, son olarak Giresunspor maçında düdük çaldı ve Fenerbahçe, Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kaybetti.

Arda Kardeşler ile son 4 maçında kazanamayan Fenerbahçe, toplam 14 maçta ise 7 kez kazanıp 6 kez mağlup oldu.