Arda Kardeşler, Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırladığı Giresunspor maçını yöneten Arda Kardeşler'in son maçlardaki istatistiği dikkat çekti.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği Giresunspor maçını yöneten Arda Kardeşler son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor.
Sarı-lacivertliler, Kardeşler'in geçen sezon kupada yönettiği maçta Kayserispor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile ligde deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Arda Kardeşler, karşılaşmada Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.
Hakem Kardeşler, son olarak Giresunspor maçında düdük çaldı ve Fenerbahçe, Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kaybetti.
Arda Kardeşler ile son 4 maçında kazanamayan Fenerbahçe, toplam 14 maçta ise 7 kez kazanıp 6 kez mağlup oldu.
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