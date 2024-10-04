Arda Kardeşler'in yönettiği maç geceye damga vurdu

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:14

Güncelleme: 04.10.2024 - 00:14

Cercle Brugge ile St. Gallen, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Jan Breydelstadion'da karşı karşıya geldi. 8 gollü mücadeleyi Cercle Brugge, 6-2 kazandı.

DENKEY'DEN HAT-TRICK

Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmada Cercle Brugge'ün golleri 3. dakikada Minda; 25, 43 ve 54. dakikalarda Denkey, 63 ve 68. dakikalarda ise Magnee'den geldi. St. Gallen'in gollerini ise 58. dakikada Csoboth ve 81. dakikada Mambimbi kaydetti.

Cercle Brugge, Konferans Ligi'nde bir sonraki hafta Vikingur'a konuk olacak. St. Gallen ise Fiorentina deplasmanına gidecek.