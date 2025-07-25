Arda Turan'dan galibiyet sözleri: 'Beşiktaş'ı elemek istiyorsak...'

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Türk hoca, "Oyundan çok memnunum. İstediğimiz birçok şeyi yaptık" dedi.

"İNÖNÜ'DE KAZANINCA İNSAN MUTLU OLUYOR"

Açıklamalarında devam eden Arda Turan, "Oyunu çok iyi oynarken, basit bir penaltı verdik, yine çok iyi oynarken gol yedik. Daha dikkatli olabilirdik. İnönü'de kazanınca insan mutlu oluyor tabii. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün taktiksel olarak iyi oynadık ama daha iyi savunma yapmalıyız. Daha üst seviyeye gitmek için bunları geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Henüz biten bir şey olmadığını söyleyen Turan, "Daha biten bir şey yok. Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İlk taraf için memnunum ama hataları geliştirmeye çalışacağız. Bu kadar iyi oynayıp bu kadar basit hata yapmamalısınız" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I ELEMEK İSTİYORSAK..."

Maçtan önce Beşiktaş'ın maçlarını izlediklerini dile getiren Arda Turan, "Beşiktaş'ın bütün maçlarını tek tek izledik. Hepsinde neler yapabileceklerini analiz ettik. Biz daha ziyade Beşiktaş'ın topa sahip olmasına izin vermemeye çalıştık. Çünkü burası zor bir stat. Bu yüzden topa sahip olmak çok önemli. Beşiktaş, anları doğru oynayan bir takım. Bunlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Çok detay yaptığımız için bu hatalara üzülüyorum. Devam edip gelişeceğiz. Biz gelecek için oynayan bir takımız" ifadelerini kullandı.

Rövanş maçı ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız ikinci maçta. Oyundan memnunum ama yeterli değil" dedi.

"TUR DAHA BİTMEDİ"

Arda Turan konuşmasını şu sözler ile noktaladı:

"Eğer daha üst seviyelere gitmek istiyorsak bu kadar basit iki gol yememeliyiz."

"Tur daha bitmedi. Beşiktaş, çok büyük bir takım ve camia. Rövanşta daha iyi mücadele etmeliyiz. Oyuncularımdan bunu istiyorum. Umarım böyle bir durum olur."