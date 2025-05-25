Arda Turan'dan veda mesajı: 'Hayatımın sonuna kadar...'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sözleşmesinin sona erdiği eflatun sarılı kulübe veda etti.

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan veda videosunda Turan şunları söyledi:

"Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."

Eyüpspor'un paylaşımında genç teknik adam için "Her şey için teşekkürler Arda Turan!" ifadelerine yer verildi.