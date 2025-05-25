Arda Turan'dan veda mesajı: 'Hayatımın sonuna kadar...'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sözleşmesinin sona erdiği eflatun sarılı kulübe veda etti.
Eyüpspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan veda videosunda Turan şunları söyledi:
"Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."
Eyüpspor'un paylaşımında genç teknik adam için "Her şey için teşekkürler Arda Turan!" ifadelerine yer verildi.
"Sizlere minnettarım.Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) May 25, 2025
Teknik… pic.twitter.com/4HvDqngkkU