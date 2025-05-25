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Arda Turan'dan veda mesajı: 'Hayatımın sonuna kadar...'

Arda Turan'dan veda mesajı: 'Hayatımın sonuna kadar...'

25.05.2025 17:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Turan'dan veda mesajı: 'Hayatımın sonuna kadar...'

Eyüpspor ile yollarını ayıran teknik direktör Arda Turan bir veda mesajı paylaştı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sözleşmesinin sona erdiği eflatun sarılı kulübe veda etti.

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan veda videosunda Turan şunları söyledi:

"Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."

Eyüpspor'un paylaşımında genç teknik adam için "Her şey için teşekkürler Arda Turan!" ifadelerine yer verildi.


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