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Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti!

Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti!

24.05.2025 18:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, takımının başında son maçına çıktığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Gelecek haftayı bay geçecek İstanbul ekibi, sezonu 3 puanla bitirdi.

Shakhtar Donetsk'le anlaştığı iddia edilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonunda futbolcularıyla saha içinde bir konuşma gerçekleştirdi. Turan, konuşma sonrasında oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Maçın ardından konuşan Arda Turan, "Bütün çalıştığımız hocalardan bir şeyler alıyoruz. Oyun gelişiyor, her gün gelişmek zorundayız. Bugün benim Eyüpspor'daki son maçımdı. Önümüzde 3-4 tane seçenek var. Oyunumuzun görülmesi bizim için çok kıymetli. Murat abiye ve Fatih'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Turan ayrıca, "Çok kıymetli bir ekip Eyüpspor. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Kolay bir şey değildi. Kızmadan ve sinirlenmeden rekabet etmeye çalıştık. Tüm Eyüpspor camiasına teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise açıklamasında, "Eyüpspor'la sözleşmesi bitti. Kendisiyle de konuştuk. Çok güzel bir şekilde teşekkür ettik vermiş olduğu katkılardan dolayı. Kendisi bilgilendirecektir geleceğiyle ilgili. İlk anlaştığımızda eleştiri olmuştu diploması yok, deneyimi yok, her büyük oyuncundan iyi teknik direktör olmaz gibi. Ben Arda hocada büyük bir potansiyel olduğunu, dünyada çok iyi hocalardan biri olacağını düşündüğümü söylemiştim. Şu anda ben haklı olduğumu düşünüyorum. İnşallah yanılmayacağım, biz de kendisiyle gurur duyacağız" dedi.

Fatih Kulaksız ayrıca, "Şu an açıkçası netleşmiş bir şey yok gelecekteki hoca adayıyla ilgili. Başkanla istişare ettiğim isimler oldu. Başkanımızın ve benim kararım önemli. Eyüpspor'a Arda hocadan sonra yakışır, oyunumuzu daha da ileriye taşıyacak, geliştirecek bir hocayla anlaşmak istiyoruz. Biraz daha düşüneceğiz. Arda hocanın veda durumu var. Önce en güzel şekilde onları halledelim, vedalaşalım. Sonrasında o çalışmaları yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.

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