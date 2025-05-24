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Eyüpspor başkanından Arda Turan için ilk açıklama

Eyüpspor başkanından Arda Turan için ilk açıklama

24.05.2025 16:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Eyüpspor başkanından Arda Turan için ilk açıklama

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Shakhtar Donetsk ile anlaştığı iddia edilen Arda Turan'la ilgili ilk kez konuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaştığı öne sürülüyor.

Öte yandan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'a dair ilk kez konuştu.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalar yapan Özkaya, "Şu anda benim bildiğim bir şey yok.Arda kararını versin devam etmek isterse eder, etmek istemezse gider. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Arda'nın her türlü kararına saygılıyız. Karar tamamen kendisine ait" ifadelerini kullandı.



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