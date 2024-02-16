Arda Turan, Galatasaray kulübü üyesi oldu!

Arda Turan, Dursun Özbek'in elinden mazbatasını alarak Galatasaray kulübü üyesi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 20:49
Arda Turan, Galatasaray kulübü üyesi oldu!
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray üyesi oldu. Mazbatasını Dursun Özbek'in elinden aldı.

Arda Turan yaptığı paylaşımda, "Benim tüm hayallerim de hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray. Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü'ne üyelik mazbatamı aldım. Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Göz Atın
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Arda Turan ayrıca, "Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu gurur bana bir ömür boyu yeter." ifadelerini kullandı.


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