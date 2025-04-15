Arda Turan için flaş Real Madrid iddiası!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da görev yapan teknik direktör Arda Turan için İstanbul takımının başkanı Murat Özkaya çarpıcı bir iddiada bulundu.

Arda Turan için flaş Real Madrid iddiası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:31

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Adana Demirspor'u 6-0 yendikleri maçın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Özkaya, Eyüpspor'un başındaki ilk teknik direktörlük deneyiminde büyük başarılara imza atan Arda Turan için çarpıcı ifadeler kullandı.

DİKKAT ÇEKEN REAL MADRID VE BARCELONA İDDİASI

Arda Turan'ın dünya çapında bir teknik direktör olacağını düşünen Özkaya'dan dikkat çeken Real Madrid ve Barcelona iddiası geldi.

Özkaya canlı yayındaki açıklamasında, "Lütfen şunu yazar mısınız? Arda Turan bir gün ya Real Madrid ya da Barcelona'yı çalıştıracak" dedi.

Arda Turan, Eyüpspor'un başında 78 maça çıktı. 38 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 1.87'lik puan ortalaması tutturdu.


Etiketler: #arda turan #eyüpspor #real madrid #barcelona

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