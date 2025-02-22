Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:20

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:20

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen ikas Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, siyah-beyazlı rakiplerinin hak ederek net skorla galibiyet aldığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulaksız, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş büyük ve saygı duyduğumuz bir camia. Bugün Beşiktaş'ı en güzel şekilde ağırladık. Bizden daha iyi bir oyunla 3-1 gibi net bir skorla galip geldiler. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı sezon başından bu yana gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sezon başı itibarıyla kümede kalmak için kurulmuş bir kadromuz var. İlk yarıda topladığımız 33 puanla bu anlamda ciddi mesafe kat etmiştik. Bugün itibarıyla da 40 puanla, matematiksel olarak da 1 galibiyete ligde kalmayı garantileyeceğiz. İlk yarıda topladığımız puanlar ligde kalmanın yanında ilk dörtte kalıp Avrupa kupalarına katılabilir miyiz hayalini beraberinde getirdi." diye konuştu.

Devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların önemli kayıplar olduğunun altını çizen Fatih Kulaksız, "Süper Lig'in Anadolu kulüpleri için şartları, gelir-gider dengesi belli. Eyüpspor'un kadro maliyeti, Beşiktaş'ın bir oyuncusunun maaş bütçesi, bizim bütün takımın maliyeti ediyor. Bu şartlarda rakiplerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Devre arasında da gelir-gider dengesini sağlayabilmek için en önemli oyuncumuz Ahmed Kutucu'dan vazgeçtik. Bizim için ciddi kayıp oldu. Bruno'dan, Shelvey'den, Saiz'den de çıkmak durumunda kaldık. Arda hocamızın elini zayıflattık ve sayısal olarak da eksildik. En iyisini yapıp elimizdeki oyuncularla toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gelecek yıllarda da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arda Turan ile devam edeceğiz"

Asbaşkan Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ile gelecek sezon da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kulaksız, Arda Turan'ın oynattığı futboldan övgüyle söz ederek, "Arda hoca ile devam edeceğiz. En iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Eyüpspor'dan büyük bir kulüpten teklif gelirse tabii ki yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.

"Berke, Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu"

Kulaksız, Portekiz ekibi Portimonense'den kaleci Berke Özer'in sonraki satışından doğan yüzde 20'lik payı kulüple anlaşarak aldıklarını ifade etti.

Berke Özer'in sezon sonunda transferi konusunda hiçbir kulübe söz vermediklerinin altını çizen Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı orta hakem tartışmalarıyla ilgili soruya ise Kulaksız, "Sezon başından bu yana orta hakem ve VAR'da kendi hakemlerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kulüp vizyonumuz bu. Kulüpler Birliği'nde tüm kulüpler VAR hakemi konusunda hemfikir olunca bu karara saygı duyduk. Destek verdik. Kendi hakemlerimizle oynamak tercihimiz olur." yanıtını verdi.

Fatih Kulaksız, deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğuna ilişkin tartışmalar hakkında da şöyle konuştu:

"Beşiktaşlı taraftar grupları bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu deplasmana gelmeyi düşünmediklerini belirttiler. İlk yarıdaki maçta misafir takıma ayrılan biletlerin fiyatı 900 lira civarındaydı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ne eksik ne fazla bin 500 lira gibi bir bilet fiyatı belirledik. Bizim gibi kulüpler bu maçlarda elde edeceği gelirle ayakta kalmaya çalışıyor. Bin 500 liranın da günümüz şartlarında yüksek ücret olmadığını biliyoruz."

Kulaksız, ilk yarıda Eyüpspor tribünlerinde küfürlü tezahürata müdahale ettiğini, bu tür olayları statlarda istemediklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.